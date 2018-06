FDP verkoopt tweede pensioenpijler

De Federale Pensioendienst (FPD) is verantwoordelijk voor het toekennen en betalen van wettelijke pensioenen (de zogenaamde "eerste pensioenpijler"), maar speelt ook een bescheiden rol in het beheer van bepaalde aanvullende pensioenen (de zogenaamde "tweede pensioenpijler" of "groepsverzekeringen"). Het Beheerscomité van de FPD heeft beslist om die tweede pijler-portefeuille te verkopen.