Extra aanvullend pensioen wordt mogelijk voor kleine zelfstandigen

Door de maatregel kunnen honderdduizenden zelfstandigen zonder vennootschap wellicht al vanaf 1 juli een overeenkomst voor de opbouw van een extra pensioen sluiten met een verzekeraar of een pensioenfonds. "Dat is broodnodig als we de tweede pensioenpijler voor deze ondernemers willen versterken", zegt Bacquelaine. Zelfstandigen die hun activiteiten niet in een vennootschap onderbrengen, kunnen nu maar in heel beperkte mate een tweede pensioenpijler opbouwen.

De stortingen voor de nieuwe spaarformule leveren de zelfstandigen een belastingvermindering op van 30 procent van de gespaarde premie. Bij het opnemen van het kapitaal op de pensioenleeftijd wordt de spaarpot tegen 10 procent belast.