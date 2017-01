Er wordt meer (en vooral langer) gewerkt

De bijgekomen jobs zijn wel niet allemaal voltijdse banen. Er zijn heel wat deeltijdse contracten, interimjobs en seizoenscontracten bij, zodat het aantal voltijdse equivalenten geen 71.000 bedraagt, maar slechts 54.000 (cijfers ABVV - gepubliceerd in De Standaard van 26 december 2017). Het ABVV wijst erop dat de toename van het aantal jobs vooral te wijten is aan het feit dat 50-plussers langer werken. In de groep 50-64 jaar zijn er nu 67.000 meer werknemers dan 2 jaar geleden. De gemiddelde leeftijd van de werknemers stijgt en deze en de vorige regering hebben vooral ingezet op het verhogen van de éffectieve pensioenleeftijd - eerder dan het optrekken van de wettelijke pensioenleeftijd (vandaag nog altijd 65 jaar).

Effectieve pensioenleeftijd

Die effectieve pensioenleeftijd heeft te maken met de leeftijd waarop werknemers vervroegd met pensioen kunnen gaan. Daar moeten twee voorwaarden voor vervuld zijn: leeftijds- en loopbaanvoorwaarden. In 2017 kan je met vervroegd pensioen als je 62,5 jaar bent en 41 loopbaanjaren telt.

Uitzonderingen