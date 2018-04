Enkel afstammelingen moeten schenkingen nog inbrengen

Als je tijdens je leven één van je kinderen een schenking doet, dan gaat men bij je overlijden - vandaag én in het nieuwe erfrecht - uit van het vermoeden dat je toch elk kind gelijk hebt willen behandelen. Dat betekent dat als je zoon al een schenking van 100.000 euro kreeg en je dochter (nog) niet, je zoon dat geld in de nalatenschap moet inbrengen en je dochter daar een deel van krijgt. Wil je één van je kinderen toch meer geven dan de andere(n), dan moet je uitdrukkelijk vermelden dat je schenkt 'buiten deel, met vrijstelling van inbreng'. Heb je geen kinderen of kleinkinderen, en heb je al een deel van je vermogen aan een broer of nichtje geschonken, dan moeten ook die vandaag hun schenking in de nalatenschap van je wettelijke erfgenamen - in casu je andere broers, zussen of neven, nichten (als je geen broers of zussen hebt) - inbrengen.

Vanaf 1 september 2018

Voortaan zal een schenking aan een broer, zus, neef of nicht altijd als een schenking buiten deel worden beschouwd en zullen zij die niet in de nalatenschap moeten inbrengen. De nieuwe wetgeving gaat er dus vanuit dat je die erfgenaam wel degelijk hebt willen bevoordelen.