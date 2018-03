Energie besparen met domotica

Domotica installeren is als een elektronische butler in huis halen. Een trend waar je op Batibouw niet aan kunt ontsnappen. Domotica is dat geheel van technieken waarmee je het aansturen van je huishoudtoestellen centraliseert. Je kan er bijvoorbeeld in elke kamer apart de temperatuur mee regelen, je wasmachine programmeren zodat ze op nachttarief draait, als je niet thuis bent vanop afstand de rolluiken laten zakken, de verlichting regelen, je alarmsysteem personaliseren, enz.

...