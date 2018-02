Eindelijk een hogere rente?

Al drie jaar op rij horen we dezelfde waarschuwing. Wat moeten we daar nog van geloven? Vandaar de vraag: gaat het dit jaar nu echt gebeuren? En zo ja, moeten we ons daar ongerust over maken? Een rentestijging wordt meestal als een bedreiging afgeschilderd, maar daar hoeven we niet meteen in mee te stappen. Zinvoller is het om ons af te vragen of zo'n stijging nu goed of slecht is, en vooral voor wie.

...