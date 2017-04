Een lening aangaan na 65

In januari 2017 lag het aantal hypothecaire kredietovereenkomsten 26% hoger dan in januari 2016, meldt Febelfin, de Belgische federatie van de financiële sector. In 2016 verstrekte BNP Paribas Fortis 27% meer kredieten voor nieuwbouw, aankoop en renovatie aan vijfenvijftigplussers dan het jaar voordien. Het gaat hier om babyboomers van wie de eigen woning is afbetaald en die wat middelen opzij hebben staan voor een investering. Ze lenen meestal op tien jaar. Dezelfde trend zien we bij KBC: het aandeel kredietnemers ouder dan 55 jaar steeg aanzienlijk, zowel verbouwers als vastgoedbeleggers. Toch werd in 2016 maar 1,6% van de nieuwe contracten voor een hypothecair krediet afgesloten door 65-plussers (bron: statistieken NBB).

