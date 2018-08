Een huisdier in je huurwoning

In Vlaanderen heeft één op vijf huishoudens een hond, één op vier huishoudens heeft een kat. Tegelijk is één op vier Vlamingen geen eigenaar, maar huurder van een appartement of een huis. Huurders met een huisdier botsen in de praktijk vaak op drempels, omdat de huurmarkt niet erg diervriendelijk is. Tot nu toe stond in het standaard-huurcontract van de verhuurderssector bijvoorbeeld een clausule waarin gestipuleerd werd dat huurders geen dieren mogen houden tenzij na schriftelijke toestemming van de verhuurder. Bovendien kon de verhuurder die toestemming ook altijd weer intrekken. De clausule leidde de voorbije jaren tot enkele rechtsgedingen, aangespannen door huurders die uit hun woning werden gezet omdat ze huisdieren hielden. Meermaals werden ze door de rechter in het gelijk gesteld vanwege de schending van het recht op privacy.

Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts heeft nu een akkoord gesloten met sectororganisatie Verenigde Eigenaars over een nieuwe clausule in het standaardcontract dat wordt aangereikt aan alle verhuurders. In de nieuwe clausule wordt gestipuleerd dat de verhuurder in beginsel niet mag verbieden dat de huurder een huisdier houdt. Een verbod kan alleen maar als het reglement van het appartementsgebouw het houden van huisdieren verbiedt of wanneer de huurwoning ongeschikt is voor een bepaald dier - denk aan een grote hond in een kleine studio.

(Bron: persbericht Vlaams minister Dierenwelzijn, Ben Weyts)