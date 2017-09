Diversifiëren blijft de boodschap!

Het was zaterdagmorgen toen de telefoon rinkelde. Aan de lijn een lezer die zich zorgen maakte over Lernout & Hauspie. Ik vroeg me toen af hoe de man aan mijn privénummer was geraakt, maar dat doet er hier nu niet toe. Je herinnert je wellicht Lernout & Hauspie, het spraaktechnologiebedrijf dat zich al wereldleider waande? De knowhow hadden ze zeker in huis, maar de ambitieuze oprichters kregen last van grootheidswaanzin en gingen zover dat ze de rekeningen vervalsten. Uit onderzoek bleek dat meer dan de helft van het zakencijfer dat ze voor het eerste kwartaal van 2000 hadden ...