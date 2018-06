Deeltijds gewerkt, minder pensioen

Jonge gezinnen met kinderen die ervoor kiezen dat een partner deeltijds gaat werken, staan vaak niet stil bij de gevolgen op lange termijn. "Dat klopt helemaal", beaamt Kristien. "Toen ik 25 jaar geleden halftijds ging werken, keken mijn man en ik enkel of dat financieel haalbaar was. Als je 35 bent, is je pensioen niet iets waar je van wakker ligt. Vandaag besef ik dat ik een laag pensioen zal hebben, en de pensioenen in België zijn al niet hoog. Daarom raad ik mijn kinderen aan na te denken over hun loopbaankeuzes en de financiële gevolgen. Gelukkig is er vandaag ouderschapsverlof en tijdskrediet waarbij je je pensioenrechten beh...