'Eén op de 20 Belgen is financieel analfabeet' bloklettert de krant De Standaard. Het cijfer komt uit een internationale studie over financiële geletterdheid, uitgevoerd door de Oeso (organisatie van industrielanden). Dat kan tellen als cijfer, zo bij de start van 'De week van het geld'. Reden te meer om zo'n week in het leven te roepen, want als 5% van de Belgen financieel 'ongeletterd' is wil dat zeggen dat het hen ontbreekt aan de elementaire kennis en de juiste attitudes om financieel verantwoorde keuzes te maken. 37% van de Belgen doet het heel goed als het aankomt op financiële kennis, maar er schiet ook nog een grote groep van 58% over die maar matig tot slecht scoort.

Kennis en houding

Kennis is één ding (ken je de verschillende beleggingsvormen? Weet je wat een defensief of dynamisch profiel is? Ken je het verschil tussen een spaarrekening en een belegging in aandelen of obligaties? Besef je de risico's van beleggen? ). De attitudes zijn minstens zo belangrijk: betaal je je rekeningen op tijd? Besef je de gevolgen van teveel kopen op krediet en handel je daarnaar?

(Te) weinig weten over geldzaken, gecombineerd met een slechte attitude kan tot serieuze problemen leiden. Niet in het minst: te weinig sparen (dus geen of onvoldoende buffer opbouwen voor tegenslagen) en teveel schulden opbouwen, waardoor je in een schuldspiraal terecht kan komen.

Geld bespreekbaar maken

Tijd dus om geld wat meer uit de taboesfeer te halen. Vandaar het initiatief van Wikifin.be, in samenwerking met De Tijd en Radio 2. Het doel van 'De Week van het Gelld' is geldzaken zo breed mogelijk bespreekbaar maken en extra aandacht schenken aan financiële educatie. De hele week vinden er allerhande activiteiten plaats, gericht op het onderwijs en het brede publiek.

Dit jaar is 'Jouw krediet... gewikt en gewogen' het centrale thema van De Week van het Geld.

De Week van het Geld loopt gelijktijdig met de Global Money Week en de European Money Week.

Meer info over geldzaken op verschillende momenten in je leven: www.wikifin.be