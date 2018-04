De driejaarregel bij schenkingen: het grote misverstand

'Als je een schenking doet, moet je nog drie jaar leven en dan valt dit bedrag niet meer in je erfenis'. Het is een misverstand dat je wel vaker hoort. Die driejaarregel bestaat inderdaad, maar hij is puur fiscaal.

Schenkt iemand je geld en betaal je daar niet onmiddellijk schenkbelasting op, dan moet je die ook niet meer betalen als de schenker drie jaar na de schenking nog leeft.

Bij een opeenvolgende schenking van onroerend goed (huis, appartement) betaal je altijd schenkbelasting, maar als je drie jaar tussen twee schenkingen laat, zal je telkens aan het laagste tarief starten. Tot zover de fiscale regels.

Iets heel anders is de erfenis. Die omvat niet alleen wat er vandaag in je vermogen zit (huis, spaargeld, auto,...), maar ook al wat je in het verleden hebt geschonken, ook al is dat al veel langer dan drie jaar terug. Samen vormen ze de fictieve massa van je nalatenschap.