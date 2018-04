Bijna kwart meer erfenissen naar goede doelen

In totaal gingen er vorig jaar 733 nalatenschappen naar 1.080 goede doelen, zo blijkt uit parlementaire vragen van Vlaams parlementslid Katrien Schryvers. Het gemiddelde bedrag van zo'n nalatenschap is ongeveer 340.000 euro. Op erfenissen aan goede doelen moet een belasting van 8,5 procent worden betaald

Ook voor schenkingen aan goede doelen was 2017 een goed jaar. Dat was vooral te danken aan één enkele schenking van zo'n 100 miljoen euro. Op schenkingen aan goede doelen moet een belasting betaald worden van 5,5 procent. Dat leverde de Vlaamse schatkist in 2015 zo'n 2,5 miljoen euro op, in 2016 zo'n 1,3 miljoen euro en in 2017 plots 7,2 miljoen euro, een stijging met 442 procent. Met dank aan die ene schenking waarop 5 miljoen euro belasting is betaald.