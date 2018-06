Betalen in het buitenland

Ga je op reis, dan let je er best op hoe je betaalt. Soms doe je dat beter met je debetkaart, soms met je kredietkaart. Het maakt een verschil of je binnen of buiten Europa reist en bij welke bank je klant bent. Niet alle banken rekenen dezelfde kosten aan.

In Europa

Waar je ook verblijft, betalen met je debetkaart zal in de winkel altijd de goedkoopste optie zijn. Geef daar dus de voorkeur aan, want het is goedkoper dan geld wisselen of geld opnemen aan een automaat. In de eurozone is in de winkel betalen met een kaart zelfs helemaal gratis, net als in België. Wil je toch wat biljetten afhalen om meloenen te kopen op een Provençaals marktje? Gebruik dan best je debetkaart en niet je kredietkaart. Kijk na of ze voorzien is van de Maestro-functie. Daarmee kan je bijna overal in Europa gemakkelijk geld afhalen. Vraag na bij je bank of je kosten betaalt als je in het buitenland geld afhaalt met je debetkaart en hoeveel ze bedragen. Binnen de eurozone mogen de kosten voor een afhaling niet hoger zijn dan in eigen land.

Buiten Europa

Ga je buiten Europa op reis, vergeet dan niet je Maestro-functie te deblokkeren. De meeste Belgische banken hebben het gebruik van de Maestro-functie op je debetkaart automatisch geblokkeerd voor niet-Europese landen. Vraag na hoeveel kosten je betaalt als je met je debetkaart geld afhaalt. Wil je betalen in een winkel, restaurant of hotel, dan doe je dat buiten Europa best met je kredietkaart. De kosten voor het gebruik van je kredietkaart liggen vaak lager dan voor betalingen met je debetkaart. De kredietkaart is ook een breed aanvaard betaalmiddel. Voor je vertrekt vraag je best aan je bank of je kredietkaart gedeblokkeerd moet worden. Sommige banken voorzien een extra beveiliging en hebben ook kredietkaarten automatisch geblokkeerd.

Verhoog je limiet

Voor je op vakantie vertrekt, is het een goed idee om de limiet van je kredietkaart te controleren en eventueel te verhogen voor de duur van je reis. Dit geeft je meer betaalcapaciteit en meer mogelijkheden bij onvoorziene omstandigheden. Hou er rekening mee dat bijvoorbeeld autoverhuurbedrijven de kredietkaart als garantie gebruiken en een bepaald bedrag kunnen blokkeren. Ook al wordt dit bedrag niet opgenomen, het is tijdelijk niet meer beschikbaar voor betalingen. Kies dus voor een limiet waarmee je voldoende marge hebt.

Op www.wikifin.be vind je een aantal interessante tips:

Vergeet je debet (en soms ook je krediet)kaart niet te deblokkeren als je buiten Europa reist

Wil je graag cash geld meenemen, vraag de vreemde munten dan minstens een week voor je vertrekt aan.

Controleer de maximumbedragen van je kredietkaart en verhoog eventueel je limiet

Vraag jouw bank naar het tarief voor geldafhaling in het buitenland