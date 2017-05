Betaalt een kleinkind erfbelasting op een spaarrekening?

Een lezer stelde volgende vraag:"Ik heb voor mijn kleinkind een rekening met derdenbeding geopend, zodat hij er tot 24 jaar niet aankan en ik de controle behoud. Maar klopt het dat er soms toch nog erfbelasting verschuldigd is?"

Antwoord van de Plus Magazine-jurist: Wie wilt sparen voor zijn (klein)kinderen krijgt vaak de raad van zijn bankier om een rekening met een derdenbeding te openen. Het grote voordeel van deze spaarvorm is dat je dan als (groot)ouder kan bepalen op welke leeftijd het kind aan het geld kan. Hij/zij kan maar aan het geld op de leeftijd die jij vastlegde, in jouw geval op 24 jaar.

Juridisch gezien blijf jij eigenaar van de spaar- of effectenrekening, zodat je alle verrichtingen kan blijven uitvoeren. Je kan zelfs op elk moment het derdenbeding herroepen, zolang de vrijgeefdatum niet bereikt is. Je kan ook gewoon de begunstigde veranderen. Aan controle dus geen gebrek!

Tekent het kind op de vrijgeefdatum voor aanvaarding, dan volgt de overdracht van het geld of van de effecten. Maar in tegenstelling met wat er soms wordt gedacht, moet er wel erfbelasting worden betaald als jij als opdrachtgever overlijdt vóór de vrijgeefdatum van 24 jaar of zelfs binnen de drie jaar erna. In de andere gevallen is er geen erfbelasting meer verschuldigd. Dit werd onlangs bevestigd door de Vlaamse belastingdienst en je mag ervan uitgaan dat de andere gewesten dit ook zo zullen belasten.