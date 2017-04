Betaal geen valse factuur

Vorig jaar ontving de dienst economische inspectie meer dan 300 meldingen van facturen waarop het rekeningnummer was vervalst. Waarschijnlijk circuleren er nog veel meer, want niet iedereen geeft die fraude aan of doet dat bij een andere instantie. Bij papieren facturen stelen vervalsers die uit bpost-brievenbussen, brievenbussen van bedrijven of van particulieren. Ze scannen de originele factuur en passen dan de rekeninggegevens aan met gespecialiseerde software, of voegen er een brief of sticker bij die zegt dat het rekeningnummer is veranderd, en sturen de factuur dan ver...