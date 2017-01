Belg blijft sparen, ondanks lage rente

De Belg is altijd al een grote spaarder geweest, meer dan de gemiddelde Europeaan. Ruim driekwart van de Belgen zegt over spaargeld te beschikken en meer dan één op vijf zag dat bedrag het voorbije jaar aangroeien.

De Belg voelt het lagerentebeleid van de Europese Centrale Bank dan ook rechtstreeks in zijn portemonnee. Meer dan de andere Europeanen is de Belg bezorgd en/of gefrustreerd over de lage spaarrente. Enkel in Oostenrijk is er meer "boosheid" over.

Maar die lage rente leidt niet meteen tot een gedragsverandering bij de Belg. Meer dan de helft van de ondervraagden zegt zijn spaargedrag niet te hebben aangepast. Zo'n 45 procent heeft dat wel gedaan: in 27 procent van de gevallen heeft men zijn spaargeld aangesproken, terwijl 16 procent minder geld op zijn spaarboekje parkeerde als reactie op de lage interesten.

"We kunnen dus besluiten dat de druk die de ECB op de interestvoeten uitoefent, een beperkt positief effect heeft op de consumptie en de investeringen. Dat ondanks ontevredenheid bij de spaarders het gedrag van meer dan één op twee onveranderd blijft, toont aan dat de rentes verlagen niet volstaat om de Europeanen aan te moedigen om zijn spaargeld uit te geven", besluit ING.