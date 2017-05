Belastingaangifte 2017: meer codes, minder belastingvermindering

Nu de gewesten onder meer de overschakeling van de belastingaftrek naar de belastingvermindering verder hebben doorgevoerd, is het belastbaar inkomen gestegen en werd het fiscale voordeel verlaagd tot een vast tarief van 30% tot 45%, terwijl vroeger het marginale tarief tot 54,5% kon oplopen. Verder zijn er ook belastingen die komen en belastingen die gaan. Nieuw is de belastingheffing op inkomsten uit de deeleconomie, afgevoerd is de eenjarige speculatietaks. Maar de meeste heffingen blijven. Een overzicht voor je aangifte 2017, met de cijfers en grensbedragen die je nodig hebt om je inkomsten 2016 aan te geven, en een blik vooruit op volgend jaar.

...