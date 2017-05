Aansprakelijkheid in het verkeer binnenkort wat logischer

"Situaties die onlogisch waren, worden rechtgetrokken", zo omschrijft Peeters het zelf. Zo zal een BOB die voor een ander met diens wagen rijdt niet langer moeten opdraaien voor de kosten als bij een ongeval blijkt dat de wagen onverzekerd was. Het is immers de eigenaar die erop moet toezien dat het motorrijtuig verzekerd is. Hij of zij zal dus voortaan de rekening gepresenteerd krijgen.

Wie zonder geldig rijbewijs brokken maakt, zal voortaan eveneens aansprakelijk kunnen gesteld worden voor de kosten. Daarover bestond nog onduidelijkheid, aldus Peeters. "De nieuwe regels stellen nu dat verzekeraars dergelijke risico's kunnen verhalen op de bestuurder. Op die manier draaien de overtreders op voor de kosten en worden deze kosten niet gesolidariseerd over alle verzekeringsnemers."

Wordt schade veroorzaakt met een gestolen voertuig, dan zal de eigenaar ook "in geen geval nog aansprakelijk gesteld kunnen worden voor de kosten". En er komt meer duidelijkheid over de uitbetaling van schade aan slachtoffers wanneer verschillende voertuigen betrokken zijn, maar niet duidelijk is welk voertuig het ongeval veroorzaakt heeft. Dat moet rechtszaken helpen vermijden en zorgen dat slachtoffers sneller vergoed worden.

Daarnaast wordt de toegang tot het tariferingsbureau voor bepaalde doelgroepen zoals jonge bestuurders versoepeld . Dat bureau bepaalt de premie en de verzekeringsvoorwaarden voor bestuurders die niet terecht kunnen op de reguliere verzekeringsmarkt.

Tot slot verduidelijkt Peeters nog dat elektrische fietsen niet vallen onder de categorie motorrijtuigen, zelfs al hebben ze een 'garageknop' waardoor ze beperkt autonoom kunnen bewegen om bijvoorbeeld makkelijker een helling te kunnen opwandelen met de fiets aan de hand.