76 werkzoekende 45-plussers die zaak willen starten vroegen premie aan

Wie vanuit de werkloosheid een eigen zaak begint, verliest vanaf dag één zijn werkloosheidsuitkering en wordt bij de opstart dus meteen geconfronteerd met inkomensonzekerheid. Cijfers van de VDAB tonen nochtans dat veel werkzoekenden wel ondernemerschapsambities koesteren, maar het aantal werkzoekenden dat uiteindelijk kiest voor een zelfstandige baan, schommelt tussen de 2 en 3 procent.

Premie voor 45-plussers

Daarom lanceerde Vlaams minister van Werk Philippe Muyters op 15 maart 2018 een premie voor werkzoekende 45-plussers die een eigen zaak starten. Het eerste kwartaal krijgt de werkzoekende elke maand 1.000 euro. Daarna daalt het bedrag elk drie maanden met 100 euro, om na 2 jaar volledig uit te doven.

Sinds de start van het premiesysteem zijn er 76 aanvragen ingediend. Daarvan zijn er 61 goedgekeurd. 14 aanvragen werden geweigerd omdat ze niet voldeden aan de voorwaarden en 1 dossier is nog in behandeling.

"Dit voldoet aan de verwachtingen", stelt het kabinet-Muyters. "We zijn nog niet eens een half jaar bezig, het lijkt wel aan te slaan."

Unizo wil uitbreiding van de premie

Ook ondernemersorganisatie Unizo is overwegend tevreden. "Het is geen overrompeling, maar het toont toch aan dat er werkzoekenden zijn die een zelfstandige loopbaan ambiëren", zegt Unizo-topman Danny Van Assche.

Unizo heeft wel een aantal suggesties. Een van die suggesties is een uitbreiding van de premie. Niet alleen 45-plussers moeten ervoor in aanmerking komen. "Het feit dat er interesse is voor de premie, maar dat het ook niet gaat om enorme aantallen is voor ons een teken dat de premie best kan uitgebreid worden naar alle uitkeringsgerechtigde werkzoekenden die een zelfstandige activiteit willen starten", aldus Van Assche.

De ondernemersorganisatie blijft achter het premiesysteem staan, terwijl de kosten toch oplopen (meer dan 15.000 euro per werkzoekende) en andere starters geen aanspraak kunnen maken op die premie. "Die kostprijs is hoog, maar wordt gerechtvaardigd door het begeleidingstraject dat de werkzoekenden moeten volgen. Door die begeleiding zijn de slaagkansen van zo'n werkzoekende een pak groter", besluit Van Assche.