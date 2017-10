55-plussers organiseren netwerkevents voor 55-plussers

Een vierde van de Vlaamse werkzoekenden is ouder dan 50 jaar. En hun kansen om terug aan de slag te raken zijn beduidend schaarser dan bij jongere lotgenoten. Hoewel de werkzaamheidsgraad bij alle leeftijdsgroepen de jongste twee jaar is gestegen, tonen recente cijfers van de VDAB aan dat slechts 3,8% van de 50-plussers binnen de maand een nieuwe job vindt, tegenover 15,8% van de <25-jarigen en 10,9% in de leeftijdsgroep 25-49. En wie ouder is dan 55 krijgt vaak nog minder positieve reacties op sollicitatiebrieven.

Talenten tonen

Nochtans brengen 55-plussers heel wat nuttige ervaring mee naar de werkvloer. Onder het motto 'Op talent staat geen leeftijd' wil de VDAB werkzoekende 55-plussers en werkgevers samenbrengen. De komende maand wordt in elke Vlaamse provincie een netwerkevent georganiseerd waarop werkzoekenden werkgevers kunnen overtuigen van hun talenten en competenties. De praktische organisatie van elk event wordt in handen genomen door de werkzoekende 55-plussers zelf die op die manier alvast aan potentiële nieuwe werkgevers tonen wat ze in hun mars hebben. "Netwerken is ook voor 55-plussers een goede manier om aan een job te geraken. Daar willen we op inspelen door werkzoekende 55-plussers zelf een netwerkevent te laten organiseren in hun provincie, voor andere werkzoekende 55-plussers en werkgevers. Op deze manier geven we de werkzoekende 55-plussers de mogelijkheid om van elkaar te leren en het heft in eigen handen te nemen", zegt Fons Leroy, gedelegeerd bestuurder van VDAB.

Het eerste netwerkevent voor en door 55-plussers vindt plaats in Limburg op 5 oktober. Daarna volgen Antwerpen en West-Vlaanderen (19/10), Oost-Vlaanderen (26/10) en Vlaams-Brabant (9/11).

Meer info: www.vdab.be/netwerkevent/55plus