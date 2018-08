5 vragen over verlofdagen opsparen

De Wet werkbaar en wendbaar werk, die vorig jaar in het Staatsblad verscheen, omvat een reeks maatregelen die moeten zorgen dat we werken tot aan ons pensioen kunnen volhouden. Loopbaansparen - vandaag tijd kopen voor later, zeg maar - is er daar één van. Een maatregel waarbij echter niets moet: zo is je werkgever geenszins verplicht om in het systeem van loopbaansparen te stappen, en doet hij dat wel, dan kan je als werknemer kiezen of je er effectief gebruik van maakt.

...