3,65 miljoen mensen geïnformeerd over hun aanvullend pensioen

Sigedis stuurt jaarlijks naar alle aangeslotenen een update van hun aanvullend pensioendossier via eBox en via mypension.be. Mensen die hun e-mailadres hebben geregistreerd in eBox of mypension.be, krijgen dan nog een bericht van deze update op hun persoonlijk e-mailadres. Vorig jaar konden we zo 12% van alle aangeslotenen verwittigen via mail. Dit jaar hebben we al meer dan een half miljoen aangeslotenen op deze manier bereikt.

Sinds de lancering eind 2016, bezochten al meer dan 775.000 mensen 'mijn aanvullend pensioen' op het online pensioenportaal. De bezoeker krijgt er een compleet en eenvoudig zicht op zijn tweedepijlerpensioen en moet niet langer puzzelen met diverse pensioenfiches van verschillende pensioeninstellingen.