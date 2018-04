Zo houdt u uw iPhone en iPad overzichtelijk

Met de enorme hoeveelheid apps, gratis en betaald, die voor de iPhone en iPad beschikbaar zijn, is het niet vreemd dat vroeg of laat uw schermpjes er vol mee staan. De standaard geïnstalleerde Apple apps zijn dan nog wel terug te vinden op de eerste twee schermen, maar de rest staat vaak onoverzichtelijk door elkaar heen. Apps worden namelijk in de volgorde van downloaden neergezet. Snel even de gewenste app vinden en openen wordt dan al een aardige speurtocht. Gelukkig is het eenvoudig om uw iPhone of iPad op orde te houden.

Kies goed welke app u op uw apparaat zet

Het is aanlokkelijk al die gratis apps gewoon meteen te downloaden. Toch is het verstandig al voor het downloaden in te schatten of een app de moeite waard is. Lees eerst meer in de App Store over de app. Voldoet die aan wat u zoekt? Zijn de waarderingen van andere gebruikers voldoende? Vraagt de app niet teveel van uw gegevens op? Zo niet, laat de app dan rustig staan in de Store.

Wilt u toch een app eens uitproberen, download hem dan gerust. Test hem vervolgens zo snel mogelijk. U ziet dan al vlot of de app wat voor u is of niet. Is het niets? Verwijder hem dan meteen. Zie Apps verwijderen.

Zoeken naar een app

Een handig hulpmiddel om een app in de app-jungle terug te vinden, is de zoekfunctie Spotlight op uw iPhone of iPad:

Druk op een lege plek op het scherm, ongeveer halverwege de boven- en onderrand.

Sleep omlaag.

In het scherm dat verschijnt: typ de naam van de app bij Zoek .

. Tik bij Apps op de naam van de app.

Volgorde van apps wijzigen

Apps worden op een scherm geplaatst in de volgorde waarin u ze downloadt. Dat is niet een hele handige manier om apps te sorteren. Apps in een andere volgorde zetten, is gelukkig eenvoudig:

Houd uw vinger op een app.

De apps gaan trillen en krijgen een kruisje.

Sleep de app die u wilt verplaatsen met uw vinger naar de gewenste plek tussen de andere apps. Zet de app niet op een andere app, anders maakt u een map.

Laat de app los.

Druk op de thuisknop.

U kunt een app ook op een ander scherm zetten:

Houd uw vinger op een app.

De apps gaan trillen en krijgen een kruisje.

Sleep de app die u wilt verplaatsen met uw vinger tegen de linkerrand van het scherm om die op een voorgaand scherm te zetten. Of tegen de rechterrand voor een volgend scherm.

Zet de app op de gewenste plek tussen de andere apps.

Laat de app los.

Druk op de thuisknop.

Apps in een map

Zelfs als u apps in de gewenste volgorde op de verschillende schermen heeft staan, blijft het lastig een app te vinden als u er veel heeft geïnstalleerd. Maar net als op een pc geeft het indelen van apps in mappen meer overzicht. In een map zet u dan dezelfde typen apps, bijvoorbeeld foto- en video-apps, netjes bij elkaar.

Om een map te maken:

Ga naar het scherm met de apps die u in een map wilt zetten. Zet eventueel voor het gemak eerst de apps bij elkaar op een scherm.

Houd uw vinger op een van de apps.De apps gaan trillen en krijgen een kruisje.

Sleep de app die u in een map wilt zetten op een andere app die u in dezelfde map wilt zetten.

Er verschijnt een mapscherm. Laat de app los.

Er wordt een mapnaam voorgesteld. Typ eventueel een andere naam door op het kruisje bij de mapnaam te tikken.

Tik buiten de map op het scherm.

Om een app in de map te openen:

Tik op de map.

Tik op de app.

Om een app toe te voegen aan een map:

Houd uw vinger op de app.

De app gaat trillen en krijgt een kruisje.

Sleep de app op de map.

Laat de app los.

Tik buiten de map op het scherm.

Druk op de thuisknop.

Om een app uit de map te verwijderen:

Tik op de map.

Houd uw vinger op de app.

De app gaat trillen en krijgt een kruisje.

Sleep de app uit de map op het scherm.

Laat de app los.

Druk op de thuisknop.

Als u de laatste app uit de map sleept, wordt de map verwijderd.

Apps verwijderen

Een andere manier om uw iPhone en iPad netjes te houden, is er gewoon voor zorgen dat er niet teveel apps op staan. Zijn er apps die u niet meer gebruikt? Verwijder ze dan. Als u zich later bedenkt, kunt u de app altijd weer uit de App Store downloaden. In de Store wordt ook bijgehouden of u al betaald heeft voor een niet-gratis app, dus u hoeft dan niet opnieuw te betalen.

Om een app te verwijderen:

Houd uw vinger op de app.

De app gaat trillen en krijgt een kruisje.

Tik op het kruisje.

Tik op Verwijder .

. Druk op de thuisknop.

Bron: Plusonline.nl - Alex Wit