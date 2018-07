Zo gaat de batterij van uw smartphone langer mee

1. Lagere helderheid voor uw scherm

Het scherm van uw smartphone is een energievreter. Hoe hoger de resolutie, hoe meer hij van je batterij vergt. Nu is het mogelijk dat de fabrikant de kracht van de ingebouwde accu heeft afgestemd op de capaciteiten van het scherm, maar als u energie wilt sparen is een lagere helderheid instellen een stap die flink verschil maakt.

2. Zet de energiespaarstand aan

De nieuwste smartphones hebben een ingebouwde energiespaarstand. Deze permanent aan laten, is een slecht idee: u krijgt dan veel minder notificaties en de gps werkt veel minder goed. Maar als uw batterij snel leeg is, of er is nog maar 255 vermogen over, kan het een noodoplossing zijn.

3. Zet de trilfunctie uit

Veel mensen hebben liever een vibrerende telefoon dan één met een irritante beltoon. Niet zo gek, want dat laatste kan mensen enorm storen, zeker op kantoor of in de trein. Om maar te zwijgen over de nachtelijke uurtjes. Maar helaas, dat vibreren kost wel veel meer batterijvermogen dan de ringtone. Wees daarvan bewust.

4. Zet Bluetooth en WiFi uit

Twee andere 'hongerige' functies zijn de WiFi en uw Bluetooth. Zeker als u onderweg bent, heeft het weinig zin deze twee aan te laten. Bluetooth is alleen handig om apparaten te verbinden, en als u de WiFi aanlaat zal uw smartphone steeds blijven zoeken naar mogelijke netwerken - en ook dat kost kracht. Hou liever 3G of 4G voor internet onderweg, zet WiFi alleen aan als u op een locatie bent waar u langdurig en/of intensief wilt internetten.

5. Schakel GPS uit

De laatste stroomvreter van uw smartphone die ik ga benoemen is de ingebouwde GPS. Ook deze functie heeft u niet doorlopend nodig. In uw instellingen kunt u de GPS ook op app-niveau uitzetten: niet iedere app hoeft te weten waar u bent, toch? En het bespaart weer wat stroom.

6. Extra batterijen

Het kan de moeite lonen om, naast degene die al in uw smartphone zit, een tweede batterij te kopen die u regelmatig oplaadt. Dit kan een tweede interne batterij zijn, of een zogeheten 'powerbank' - een externe batterij die u aan uw telefoon koppelt. Dan hoeft u hem niet steeds open te maken om te wisselen. Powerbanks zijn bovendien niet duur.

7. Laat de telefoon vaker liggen

Open deur? Misschien, maar het is voor veel mensen een lastige. Continu checken wat voor berichten er zijn op WhatsApp, Instagram, Twitter, Faceboook, e-mail... het is een ware verslaving. Iedere keer dat u een communicatie-app opent om ook te reageren op al die berichten, loopt de batterij een stuk sneller leeg. Pas op!

Bron: Plusonline.nl