Welk tv-scherm wordt het? Lcd, led, oled, qled...

Anno 2017 heeft het plasmascherm afgedaan. Merken als Pioneer en Panasonic hebben die technologie lang gepromoot, maar nu is ze helemaal uit de winkelrekken verdwenen. Niet omdat plasma niet deugt, wel omdat zo'n scherm duur is in aankoop en gebruik (verbruikt veel elektriciteit). Heeft de lcd-technologie het pleit dan gewonnen? Ongeveer toch, want vandaag hebben verkopers het eerder over led (light emittingdiode). Eigenlijk is een led-tv een lcd-televisie waarin de fluorescentielampen van de achtergrondverlichting vervangen zijn door een groot aantal piepkleine lichtgevende dioden. En dat heeft een heleboel voordelen: een sterker contrast, een dieper zwart en een opvallend lager elektriciteitsverbruik.

