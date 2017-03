Wegwijs in de jungle van digitale formaten

De digitale golf heeft de wereld niet alleen overspoeld maar ook verzopen in een zee van bestandsformaten. Ga je wel eens met een computer aan de slag, dan komen formaten als mp3, jpeg, AVI,... je vast bekend voor. Maar er zijn er veel meer. En de populairste zijn niet noodzakelijk de meest aangewezen. Sommige formaten comprimeren het bestand dusdanig dat er informatie verloren gaat en de oorspronkelijke kwaliteit wordt aangetast. Zijn ze dan waardeloos? Alles hangt af van wat je ermee wilt doen of hoelang ze moeten meegaan in de tijd.

...