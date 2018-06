Wat is jouw digitale leeftijd?

Nog niet helemaal digitaal

Volgens cijfers van het Belgische statistiekbureau Statbel heeft 31% van de Belgen gevorderde digitale vaardigheden. Meer dan de helft heeft slechts een basiskennis of minder. Mannen (33,5%) vinden vlotter hun weg op de digitale snelweg dan vrouwen (28,5%). In 1 op 7 gezinnen heeft men geen internet en dus minder kans om digitale basisvaardigheden te ontwikkelen. Ook opmerkelijk: 56% van de ondernemingen die in 2017 op zoek waren naar ICT'ers, had moeite om de vacature in te vullen. Volgens Agoria zouden er 16.000 openstaande ICT-jobs zijn.

Test je kennis

De Overheid heeft een online test ontwikkeld waarin je kunt nagaan hoe ver je digitale kennis reikt. In tien duels neem je het op tegen digital natives. De test gaat onder meer na of je fake news van echt nieuws kan onderscheiden, of je een QR-code kan scannen, of je een veilige website kan herkennen,... Aan het einde van het duel kom je te weten of je mee bent met de meest recente digitale ontwikkelingen of best nog een opleiding volgt om je computervaardigheden wat aan te scherpen. "Met Digital Duel willen we mensen bewust maken van het belang van het aanleren of ontwikkelen van digitale vaardigheden. Je hebt ze niet alleen nodig voor je beroep, maar ook in je privéleven kunnen sterke computervaardigheden je het een pak gemakkelijker en eenvoudiger maken", zegt Chantal De Pauw van de FOD Economie.

Saskia Van Uffelen, CEO van Ericsson Belux en 'Digital Champion' die voor België de Europese Commissie adviseert, zet mee haar schouders onder het initiatief. "Overal hoor je spreken over het belang van digitale vaardigheden. Daarom is het belangrijk te weten hoe ver jouw digitale kennis reikt."

Je kan de test doen via www.digitalduel.be

Bron: FOD Economie