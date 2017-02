Veel voorkomende computerproblemen opgelost

1. Programma loopt vast...

Soms bevriest een programma wanneer je ermee werkt. Wat je ook klikt of typt: er gebeurt niets. Wacht in zo'n geval eerst een poosje voordat je verdere maatregelen neemt. Windows of het programma merkt soms zelf dat er iets niet goed gegaan is en geeft dan een foutboodschap. Bij internetbrowsers bijvoorbeeld is een niet-werkende plug-in - een toegevoegd onderdeel, zoals de Flash-videospeler - een terugkerend probleem. Er verschijnt na een tijdje een boodschap over het probleem, met de mogelijkheid om de plug-in af te sluiten, zodat de browser weer verder kan. Datzelfde gebeurt soms ook bij andere vastgelopen programma's.

Zelf maatregelen nemen

Gebeurt er na een poosje wachten niets? Dan moet je zelf maatregelen nemen. Herstarten van het programma helpt in heel veel gevallen het probleem op te lossen. Bij een ­internetbrowser is op de F5-toets drukken om de webpagina te ver­versen al effectief. Gaat het om een programma met een geopend bestand, bijvoorbeeld een Word-document, probeer dit dan eerst op te slaan.

Lukt dat niet? Dan is dat pech, want dan is er geen manier om de huidige gegevens te bewaren. Gelukkig houden programma's als Word zelf automatisch regelmatig een back-up bij, zodat je niet al je werk kwijt bent. Sluit het programma op de normale manier. Klik op het knopje met het kruisje.

Werkt dat niet? Dan moet je iets zwaarder geschut gebruiken. Druk gelijktijdig op de toetsen Ctrl + Alt + Delete. Klik op 'Taakbeheer'. Er verschijnt een venster waarin de actieve programma's staan. Selecteer het programma dat niet meer werkt en klik op 'Beëindigen'. Je kunt nu het programma opnieuw opstarten.

Blijvende problemen

Als er problemen blijven met programma's of Windows zelf, kan het soms helpen Windows opnieuw op te starten. Sla als het mogelijk is geopende bestanden op en sluit programma's. Start vervolgens Windows opnieuw op via het Start-menu.

2. Hardware doet 't niet...

Hardware, zoals beeldscherm, muis of toetsenbord, werkt soms niet goed. Een muis wordt niet gevonden of er kan geen connectie gemaakt worden met een draadloos apparaat. Ook hier geldt dat de meest simpele aanpak vaak de beste resultaten geeft. Probeer eerst de apparatuur opnieuw op te starten: simpelweg uitzetten en dan weer aanzetten.

Aansluitingen en verbinding

Onder andere usb maakt niet altijd een goede connectie. De oplossing ligt voor de hand: de usb-stekker even lostrekken en dan weer aansluiten. Of probeer een andere usb-poort. Ligt de internetverbinding eruit? Dan los je dat probleem vaak op door de modem/router opnieuw op te starten. Als dit niets aan het probleem verandert, kijk dan via smartphone en 4G-verbinding op de site van de provider om te zien of er misschien een storing is. Bellen met de helpdesk kan natuurlijk ook. Schrijf dat nummer op het modem.

De probleemoplosser

Soms werkt opnieuw starten of aansluiten van apparatuur niet. Bij zo'n onbekend probleem komt de probleemoplosser van Windows van pas. Klik op het vergrootglas in de taakbalk en typ 'Apparaten en printers'. Klik op 'Apparaten en printers' > rechtsklik op het apparaat met het probleem > klik op 'Problemen oplossen'. Volg de stappen in het venster.

Als op deze manier het probleem niet wordt opgelost, kan er ook nog een driverprobleem zijn. Drivers of stuurprogramma's verzorgen de communicatie tussen Windows en de apparatuur en worden regelmatig verbeterd. Als je een merkcomputer hebt, zoals Asus, ga je naar de website van de producent. Zoek op de naam en het type van je computer. Deze vind je op de computerkast of via het Configuratiescherm. In Windows 7 staat Configuratiescherm in het Startmenu, in Windows 10 kom je er met een rechtermuisklik op de Startknop.

In het Configuratiescherm klik je op 'Systeem en beveiliging' > 'Systeem' en zie je de gegevens van de computer. Op de webpagina voor jouw type pc of laptop vind je een optie voor het downloaden van de nieuwste drivers. Kies de driver voor het apparaat dat problemen geeft. Let op de juiste Windows-versie en download geen drivers voor de BIOS of chipset. Gaat het om bijvoorbeeld een printer of muis, surf dan naar de website van de maker en zoek en download de drivers voor het juiste type.

3. Computer is tra-ha-haag...

Als de computer steeds trager lijkt te werken, kan dat verschillende oorzaken hebben. Misschien is de pc of laptop gewoon te oud om alle moderne programma's nog goed te draaien. Vooral games en foto- en videobewerkingsprogramma's vergen veel van een pc. Controleer daarom altijd goed of je computer voldoet aan de minimale eisen van de software. Deze staan bij een programma op de verpakking of op de bijbehorende website vermeld. De specificaties van het apparaat vind je via het Configuratiescherm: 'Systeem en beveiliging' > 'Systeem'. Een andere reden voor een traag werkende computer is een romme­lige harde schijf. Opruimen of ­defragmenteren helpt in dat geval. Je leest meer hierover in: 'Uw computer wordt traag? Tijd om te defragmenteren.'

4. Dat doet hij anders nooit...

Soms worden problemen op de computer veroorzaakt door malware, zoals virussen en spyware. Vaak zijn er symptomen als verdwenen bestanden, niet-werkende software en ongewenste startpagina's en pop-upvensters bij het surfen op internet. Mocht je malware vermoeden op de computer, voer dan handmatig een scan uit met een anti-malware programma. Vaak kan dit programma de schadelijke software opsporen en isoleren of verwijderen.

Help!

Kom je er zelf niet uit? Dan kan internet de redder in nood zijn. Een goede plek om naar oplossingen te zoeken is de hulpwebsite van Microsoft: support.microsoft.com. Je vindt hier informatie over veel voorkomende problemen met Microsoft-producten en hoe ze zelf op te lossen.

Helpdesk

Het is ook mogelijk contact op te nemen met de helpdesk van Microsoft. Dat gaat via een formulier dat je stapsgewijs invult. Je moet wel een officiële versie van Windows of een ander Microsoft-programma hebben om op deze manier hulp te krijgen.

Overige mogelijkheden

Buiten de Microsoft-website zijn er meer mogelijkheden om oplossingen te vinden. Meestal gaat het om sites van computerbladen of fora van computergebruikers. Als je het toch niet zelf weet op te lossen, aarzel dan niet om hulp te vragen aan iemand met kennis van zaken. Bijna iedereen kent wel iemand die goed overweg kan met computers. En er is altijd nog de mogelijkheid om tegen betaling hulp in te schakelen. Een goed ­voorbeeld hiervan is http://vlaamsestudentaanhuis.be/

Bron: Plusonline.nl