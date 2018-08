Vakantie voorbij, tijd voor de foto's!

Veel mensen vinden door een fotoalbum bladeren nog altijd leuker dan op de computer op zoek gaan in een doolhof van slecht of niet ingedeelde mappen. Je kan je foto's natuurlijk zelf printen of laten printen, voor je ze netjes in een mooi album plakt. Maar gedrukte albums hebben de wind in de zeilen. Het principe? Je stelt thuis pagina na pagina digitaal je album samen (deze foto hier, die foto daar...) en stuurt dan de bestanden naar een bedrijf dat je album afdrukt en het je met de post toestuurt.

Een album samenstellen

Op sommige sites kan je software downloaden waarmee je rechtstreeks op je pc je album samenstelt. Andere sites werken met online software. Elke formule heeft haar voordelen, maar de eerste beperkt het risico dat al je werk verloren gaat als de verbinding met de site per ongeluk uitvalt. Dit zijn twee van de beste sites: http://nl.pixum.be/fotoboek en www.cewe-fotoboek.be.

Er zijn altijd een heleboel keuzemogelijkheden: de grootte en het formaat van het album, het aantal pagina's, de papierkeuze (dikte en kwaliteit, mat of glanzend), de cover (soepel, van karton, leer), de manier van inbinden (met nietjes, gelijmd, geschroefd). Soms kan je zelfs video's in een gedrukt album opnemen, in de vorm van een QR-code die met een smartphone of tablet kan worden gescand om de beelden op te roepen.

Een trucje om tijd te winnen: selecteer vooraf de foto's die je in het album wilt opnemen en verzamel ze in een aparte map. Dat zal de organisatie van je fotoalbum een stuk gemakkelijker maken.

Niet alleen op papier

Je kan tegenwoordig foto's laten afdrukken op kalenders, mokken, hoezen voor smartphones en tablets, horloges, klokken, T-shirts, puzzels, agenda's, kussens, koelkastmagneetjes... De lijst is lang niet volledig en er komen voortdurend originele ideeën bij. Elke gespecialiseerde site heeft zijn eigen vondsten. Op Photobox vind je allerlei oplossingen voor aan de wand (lijsten met één of meerdere foto's) en een heleboel soorten albums. Verder zijn er leuke en niet dure ideetjes: je foto op een bladwijzer, of hem afdrukken met de look van de polaroids van weleer.

Groter is beter!

Conventionele foto's hebben dikwijls een formaat met een verhouding 2/3, bijvoorbeeld 10 x 15cm. Digitale camera's hebben dan weer vaak een sensor met een formaat 3/4, wat foto's van bijvoorbeeld 15 x 20cm geeft. De situatie is dus vergelijkbaar met de overgang van tv-toestellen van 4/3 naar 16/9: er verscheen dan vaak een witte of zwarte strook aan weerszijden van het beeld. Om dat probleem te voorkomen, bieden de meeste sites oplossingen aan, zoals de optie bijsnijden.

Een ander belangrijk punt is de resolutie van de foto. Als je een grote foto wilt, heb je een hoge resolutie nodig. Enkele voorbeelden:

fotoformaat 10 x 15cm: minimum 2 miljoen pixels

fotoformaat A4: 5 tot 7 miljoen pixels

fotoformaat A3: 7 tot 8 miljoen pixels

Groter kan ook altijd kleiner: een foto met een resolutie van 10, 15 of 20 miljoen pixels kan dus probleemloos worden afgedrukt op formaat 10 x 15, A4, A3... of nog groter.