Twee aanvallen per dag, mogelijk ook met uw computer

De zogeheten DDoS-aanvallen worden uitgevoerd door vele duizenden besmette computers van onschuldige burgers - mogelijk ook uw computer - tegelijk hetzelfde te laten doen.

In 2017 registreerde Telenet 800 DDoS-aanvallen in zijn netwerk. Dat is een stijging met 25 procent ten opzichte van vorig jaar. Het bedrijf uit Mechelen laat weten dat het volop investeert in beveiligingsapparatuur tegen dit soort cyberaanvallen. Een navraag bij Proximus leverde geen cijfers op, aldus de krant.

Wie de Belgische slachtoffers zijn van de 800 aanvallen in 2017 via het Telenetnetwerk is niet duidelijk. "Zo'n aanval resulteert in slecht werkende online diensten, in sommige gevallen zijn ze helemaal niet meer bereikbaar", verduidelijkt Katrien Eggers, woordvoerder van het federale Cyber Emergency Team (CERT). Eggers benadrukt dat DDoS-aanvallen niet gebruikt worden om gevoelige gegevens zoals kredietkaartinformatie buit te maken.

De stijging die Telenet nu registreert, kadert in een wereldwijde trend. Verschillende internationale bedrijven die gespecialiseerd zijn in cybersecurity zien het aantal DDoS-aanvallen toenemen. Dat heeft volgens cyberexpert Kurt Callewaert (Howest) te maken met 'the internet of things': "Hoe meer toestellen we met het internet verbinden, hoe meer toestellen hackers kunnen inzetten in hun computernetwerk om een DDoS-aanval te organiseren."