Topwerken uit het Antwerpen van de 16e eeuw nu op Google Arts & Culture

Sinds de start van de renovatie van het KMSKA kan je de belangrijkste oude meesters uit het museum bekijken in 'Het Gulden Cabinet. Koninklijk Museum bij Rockox te gast'. De expo toont hoe een unieke Antwerpse kunstverzameling er in de Gouden Eeuw moet hebben uitgezien met enkele topwerken uit de Zuidelijke Nederlanden. Op Google Arts & Culture kan je kunstcollecties van over heel de wereld verkennen, nu ook uit Antwerpen.

Dankzij de Street View-technologie van Google is de expo digitaal vereeuwigd. Voel je te gast bij Nicolaas Rockox, voormalig burgemeester van Antwerpen en navigeer in 360° door zijn huis met vele zalen. Zoom in op kunst van o.a. Jan van Eyck, Peter Paul Rubens, Jacob Jordaens en Jan Brueghel I. De digitale rondleiding onthult de verborgen geheimen van enkele van de meest gewaardeerde kunstwerken in Vlaanderen. Je ontdekt er eigenaardige personages en onbekende verhalen over de werken die zeker het ontdekken waard zijn.