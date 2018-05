Tax-on-web geeft itsme-applicatie een boost

Itsme werd een jaar geleden gecreëerd door vier Belgische grootbanken en drie telecomoperatoren. Met de app kan elke burger zich ondubbelzinnig identificeren bij het digitaal inloggen, bij betaaltransacties of bij het ondertekenen van officiële documenten. De app wordt gekenmerkt door zijn gebruiksvriendelijkheid én zware beveiliging. Het gaat om een privaat initiatief, dat echter ook door de overheid wordt omarmd. Minister van Digitale Agenda, Alexander De Croo, was woensdag op de verjaardag aanwezig.

Het gebruik van de app startte bescheiden, met enkele tienduizenden accounts de eerste maanden. Maar doordat steeds meer bedrijven de applicatie gebruiken en ook overheidsdiensten als mypension.be, mycareer.be of tax-on-web, stijgt het gebruik de jongste maanden explosief. Zo gebeurt al meer dan 8,5 procent van alle logins bij de overheid via deze app, beklemtoonde De Croo.

Hoeveel het totale marktaandeel van itsme bedraagt, is niet bekend. CEO Kris De Ryck: "We zijn er ons van bewust dat we eerst een kritische massa moeten creëren. Bijna anderhalf miljoen transacties deze maand vinden we alvast een heel mooi cijfer." Hij wees er ook op dat Itsme een strategisch project is: "je kan het gebruik niet forceren."

De CEO ziet wel al een sneeuwbaleffect, ook naar andere sectoren. Zo stappen een aantal verzekeraars (AXA, DVV,...) mee op de kar, net als de vastgoedsector (het Belgische notariaat via Biddit) en de gezondheidssector. Andere groeimogelijkheden bevinden zich in de reissector, online shopping, deeleconomie, auto-of fietsverhuur, enz... "De creativiteit is aan de markt, er zijn geen beperkingen", aldus De Ryck.

Itsme kijkt daarbij ook over de grenzen. Woensdag werd een commercieel partnerschap met zijn Luxemburgse sectorgenoot Luxtrust aangekondigd. "Onze portefeuilles zijn complementair. Langs deze weg ontstaat één mobiele identiteit voor de BeLux-markt", klonk het.