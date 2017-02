Schiphol test eenvoudig aan boord gaan via gezichtsherkenning

Schiphol en KLM willen met deze proef de techniek van gezichtsherkenning onderzoeken; snelheid, betrouwbaarheid en gebruiksvriendelijkheid van het systeem. Daarbij wordt ook gekeken naar het boardingproces en naar de ervaringen van de passagier. Het uiteindelijke doel is om het boardingsproces voor passagiers zo makkelijk en snel mogelijk te maken. De proefperiode duurt minimaal drie maanden.

De proef vindt plaats bij een geselecteerde gate op de luchthaven. Bij het boarden met het gezicht, registreert de passagier zich eerst. In het wachtgebied bij de gate staat een speciale registratiekiosk. Medewerkers van KLM assisteren hierbij.

Bij het registreren scant de passagier het paspoort, de instapkaart en het gezicht. Om de privacy te beschermen worden deze gegevens uitsluitend voor de proef gebruikt. Na het boarden worden de persoonsgegevens automatisch verwijderd. De gegevens die in de registratiekiosk staan, worden na tien uur verwijderd.

Schiphol en zijn partners zoeken voortdurend naar slimme manieren om het reisgemak, de snelheid en het proces op de luchthaven te verbeteren. De luchthaven heeft de ambitie om in 2018 'Leading Digital Airport' te worden en daar is deze proef onderdeel van. De samenwerking met KLM en de overheid de afgelopen jaren resulteerde onder andere in de invoering van de allereerste securityscan voor passagiers, crew en personeel. Op dit moment loopt ook een proef met een handbagagescan waarbij de passagier de laptop en vloeistoffen in de tas kan laten. De komende tijd zullen regelmatig innovatieve technologieën worden getest en bij succes worden uitgerold.