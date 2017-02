Safer Internet Day: Kies een veilig wachtwoord

Voor de hand liggende wachtwoorden zijn makkelijk te kraken. Een cijferreeks (123456), een woord (Geheim) of een combinatie van uw voornaam en geboortedatum (Rita1957) is door een computerprogramma dat hackers inzetten snel geraden.

Basiswachtwoord/zin bedenken

Een handige truc voor een veilig basiswachtwoord is om een zin te kiezen die u makkelijk kunt onthouden. Daarvan pakt u dan de eerste letter van elk woord. Denk bijvoorbeeld aan de zin 'in de winter is het koud, in de zomer is het warm'. Het wachtwoord wordt dan: idwihkidzihw

Vaak bent u verplicht ook cijfers, hoofdletters en leestekens in een wachtwoord te gebruiken. Begin het wachtwoord met uw favoriete cijfer, maak van de laatste letter een hoofdletter, en vervang een 'i' bijvoorbeeld door een uitroepteken. Het wachtwoord wordt dan: 4!dw!hk!dz!hW

Overal een ander wachtwoord

Gebruik niet overal hetzelfde wachtwoord. De veiligheid van de gegevens die u invoert bij verschillende internetdiensten is niet 100 procent gegarandeerd. Wordt het wachtwoord dat u nauwkeurig hebt samengesteld bij een van de diensten gehackt, dan moet u overal uw wachtwoord veranderen voordat er misbruik van wordt gemaakt . Voeg dus voor elke dienst die u gebruikt nog iets unieks toe aan uw basiswachtwoord. Probeer daar een kort zinnetje voor te bedenken waar u ook weer de eerste letter van elk woord gebruikt. Bijvoorbeeld de zin 'Gmail is handig' bij Gmail of 'Facebook is gezellig' bij Facebook. Bij Gmail wordt uw uiteindelijke wachtwoord dan: 4!dw!hk!dz!hWGih

Testen

Hoe langer het wachtwoord, hoe minder makkelijk het te kraken is. Eigenlijk is alleen een wachtwoord van 15 tot 20 letters en tekens écht veilig. Er bestaan diverse websites om de veiligheid van uw wachtwoord te testen. Een daarvan is bijvoorbeeld https://veiliginternetten.nl/wachtwoord-check/Wifiwijs.nl.

Maar de vraag is natuurlijk of zo'n lang wachtwoord wel realistisch is. Want we hebben overal een wachtwoord voor nodig. Voor onze computer, mobiele telefoon, de e-mail, Facebook, bij webwinkels, op een forum, of bij het online bestellingen.... Wie gaat al die verschillende wachtwoorden verzinnen én onthouden?

'Wachtwoord onthouden': makkelijk ja, veilig nee

De meeste mensen lossen dat op door de mogelijkheid 'wachtwoord onthouden' aan te vinken. Wie zijn gebruikersnaam intikt, ziet dan het bijbehorende wachtwoord verschijnen. Makkelijk, maar niet echt veilig.

In de toekomst zullen er ongetwijfeld nieuwe technieken komen zoals een irisscan, waardoor de computer de echte gebruiker herkent aan zijn ogen, of een vinger­scan. Maar tot het zover is, moeten we de wachtwoorden steeds ingewikkelder maken om mensen met slechte bedoelingen een stapje voor te blijven. Het is niet anders.

Enkele tips