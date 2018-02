Red je audio- en videocassettes!

In 1963 lanceerde Philips de compactcassette - alias muziekcassette, minicassette of audiocassette. Ze veroverde snel de wereld, werd een vaste gast in de woonkamer en de auto en opende in 1979, met de Sony Walkman, de weg naar mobiele muziek. Ondanks haar niet echt schitterende klankkwaliteit was ze alomtegenwoordig. Eind jaren '70 was de videocassette aan de beurt. Ook zij vond algemeen ingang, overspoelde de wereld en verdrong de Super8-film. Met een camcorder kon iedereen familiefilmpjes maken en vakantieherinneringen vastleggen.

...