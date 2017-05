Prepaid simkaart? Registreer voor 7 juni!

De registratie van nieuwe prepaid-simkaarten is sinds eind vorig jaar verplicht. Die maatregel nam de federale regering in de nasleep van de aanslagen van 22 maart. Gebruikers van een bestaande prepaidkaart kregen een half jaar de tijd om hun identiteit bij een mobiele operator te registreren. Op 7 juni loopt die overgangsperiode ten einde. Prepaid simkaarten worden vaak gebruikt voor kinderen om hun bel- en surfgedrag binnen de perken te houden, maar hen in geval van nood toch de mogelijkheid te geven te bellen of gebeld te worden.

Sinds december vorig jaar hebben al 2 miljoen gebruikers van prepaidkaarten zich bij hun mobiele operator geregistreerd. Zowat 1,6 miljoen anderen deden dat nog niet. Als deze trend zich voortzet, zullen 1,2 miljoen simkaarten volgens telecomregulator BIPT niet zijn geïdentificeerd voor de vervaldag. In dat geval zullen ze definitief worden geschrapt door de operatoren: gebruikers zullen hierna dus niet meer kunnen bellen of gebeld worden, sms'en of surfen op het internet met deze kaart.

Sommige operatoren zullen reeds kaarten schrappen in de loop van de maand mei. Betrokken gebruikers van deze operatoren zijn reeds gewaarschuwd. Om onaangename verrassingen te voorkomen, is het daarom belangrijk dat alle prepaidkaart-eigenaren zich zo snel mogelijk aan hun mobiele operator bekendmaken, benadrukt minister De Croo. Hij benadrukt dat de hele procedure slechts een paar minuten in beslag neemt.

Via de website www.identificatie-prepaidkaarten.be kunnen gebruikers van een prepaid-simkaart zich informeren over hoe ze zich via hun mobiele operator kunnen registreren. Er loopt ook een aftelklok tot 7 juni. Het BIPT zal tijdens deze laatste maand ook wekelijks communiceren over het aantal nieuwe registraties.