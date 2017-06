Nieuwe app om noodnummers te contacteren

Met de app klik je gewoon op het icoontje van brandweer, ambulance of politie afhankelijk van welke hulp je nodig hebt. De noodcentrales kunnen je dankzij deze app makkelijker terugvinden. Op een afgelegen plaats, in het midden van een bos of een ingewikkeld netwerk van autostrades kan je vaak zelf niet meteen doorgeven waar je bent. De app stuurt je positie naar de noodcentrale zodra je belt en stuurt daarna elke 30 seconden een update van je positie. De app kan zo een kostbare tijdswinst opleveren.

Heb je de noodcentrales gebeld en reageer je daarna niet meer, dan laten de noodcentrales je smartphone rinkelen zodat de hulpdiensten je makkelijker kunnen terugvinden en helpen.

Doven, slechthorenden en mensen met een spraakstoornis kunnen in de app gemakkelijk aangeven dat zij niet kunnen telefoneren. Zij kunnen dan via berichten met de noodcentrale communiceren.

Chat voor doven, slechthorenden of mensen met een spraakstoonis

Als je niet doof of slechthorend bent en geen spraakstoornis hebt, zal de noodcentrale slechts uitzonderlijk de chatfunctionaliteit activeren als de operator de oproeper niet kan verstaan. Dit kan bijvoorbeeld als er te veel achtergrondlawaai is of als de oproeper geen van de landstalen of Engels praat. Berichten in een andere taal worden automatisch vertaald voor de operator en omgekeerd.

Berichten versturen duurt echter langer dan praten en de operator kan bijvoorbeeld ook niet even makkelijk instructies geven hoe iemand te reanimeren als dit nodig zou zijn bijvoorbeeld. Bellen geniet dus de voorkeur.

Extra medische informatie

Je kan in de app bepaalde medische info ingeven, zoals hartproblemen, allergieën (aan medicatie), epilepsie, diabetes... De operator heeft deze informatie nog voordat je iets gezegd hebt en kan dit doorgeven aan de hulpdiensten die ter plaatse komen.

Goed om weten: app 112 be werkt enkel in België!

De app is beschikbaar voor androïd en iphone. Na het donwloaden moet je je nog registreren. Dat doe je best meteen. Zet de app dan op het openingsscherm van je smartphone zodat je in geval van nood niet moet beginnen zoeken.