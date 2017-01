Is werken in de cloud naast handig ook veilig?

Tot voor kort bewaarden we bestanden (foto's, documenten, programma's) vooral op de harde schijf van onze pc. Maar je kan ze ook in de cloud bewaren, je weet wel, die mysterieuze wolk die ergens zweeft. In werkelijkheid worden ze gewoon bewaard op een andere harde schijf in een datacenter ergens ter wereld, waar je via het internet mee in verbinding staat. Dat is vooral handig als je meer dan één toestel gebruikt en vanop verschillende plekken toegang wilt hebben tot je bestanden. Of als je bestanden wilt delen met anderen.

