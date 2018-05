Is het slim om een smartwatch te kopen?

Wat is het best verkochte horlogemerk ter wereld? Rolex? Mis. Seiko? Neen. Ice-Watch? Jammer voor de Belgische economie, nog altijd niet. Wat dan wel? Omega, Flik-Flak, Longines, Swatch...? Evenmin. Het bedrijf dat vandaag de wereldmarkt van de horloges domineert, is niet Zwitsers of Japans maar Amerikaans: Apple! Het laatste kwartaal van 2017 werden wereldwijd acht miljoen Appel Watches verkocht. Dat is meer dan de totale productie van alle Zwitserse horlogemakers samen. Rolex, Breguet, Omega, Longines, Rado, Tissot, Swatch, Festina, Tag-Heuer, Baume & Mercier en consorten hebben de laatste drie maanden van 2017 samen slechts 6,8 miljoen horloges verkocht. Er is dus wat aan de hand in horlogeland. Loopt Zwitserland achter? Is het niet meer mee?

