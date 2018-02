Internationale dag zonder gsm: 10 tips om je gsm niet te gebruiken achter het stuur

Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat is het gebruik van de gsm sterk doorgedrongen in ons dagelijks leven. We zijn nu op het punt dat de gsm ook vaak ergernis oproept. De plaats waar volgens de respondenten het gebruik van de gsm hun het meest stoort is, niet zonder verrassing, het verkeer. Driekwart van de Belgen (74%) stoort zich aan automobilisten die de gsm achter het stuur gebruiken. De ergernis is veel groter in Vlaanderen (86%) dan in Wallonië (61%) en Brussel (49%). Ook aan de eettafel (72%) en in de bioscoop (47%) is de irritatie over het gsm-gebruik groot.

25% van de Belgen vindt het irritant wanneer mensen op het fietspad of het voetpad met hun gsm bezig zijn. Ook hier zijn er duidelijke regionale verschillen. In Vlaanderen (32%) is het percentage dubbel zo groot als in Wallonië en Brussel (15%). De Vlamingen storen zich dus duidelijk meer aan het gsm-gebruik in het verkeer dan de Walen en Brusselaars.

1 op 7 gebruikte afgelopen week zijn gsm achter het stuur

1 op 7 Belgen (14%) geeft toe in de afgelopen week zijn gsm gebruikt te hebben achter het stuur. We merken hier geen regionale verschillen. Bij de mensen jonger dan 34 jaar gebruikte zelfs 1 op 5 hem in de afgelopen week. Bij de mensen ouder dan 55 jaar is dat slechts 5%.

De grootste groep van gebruikers, deed dat voor een handenvrij telefoontje. Dat is niet verboden, maar uit eerder onderzoek van Vias bleek al dat mensen bij een handenvrij telefoontje ook afgeleid zijn en minder naar verkeersborden en andere weggebruikers kijken.5% van de bestuurders geeft toe in de afgelopen week een sms of mail gelezen te hebben achter het stuur. 3% heeft een mail of sms verstuurd met de gsm in de hand. Het sturen of lezen van een sms vergroot het risico op een ongeval met minstens een factor 23 omdat de bestuurder dan helemaal niet meer naar de weg kijkt. 2% gaf toe een telefoontje gedaan te hebben met de gsm in de hand.

9 op 10 zegt zonder externe hulpmiddelen zijn gsm aan de kant te kunnen laten in de wagen

De laatste jaren zijn er steeds meer technologische hulpmiddelen op de markt die bestuurders moeten helpen om de gsm in de wagen aan de kant te laten. Zo zijn er applicaties die verhinderen dat je achter het stuur je gsm kan gebruiken. Sommige automerken hebben intussen ook speciale opbergvakken voor de gsm zodat het onmogelijk is om telefoontjes te ontvangen. Toch is het opvallend dat bijna 91% van de Belgen zegt hun gsm zonder externe hulp aan de kant te kunnen laten. 2,5% zegt dat niets hun kan verhinderen om hun gsm te blijven gebruiken.

Slechts 1 Belg op 3 weet dat boete 116 euro is

De wegcode is zeer duidelijk. Artikel 8.4 luidt: 'Behalve wanneer zijn voertuig stilstaat of geparkeerd is, mag de bestuurder geen gebruik maken van een draagbare telefoon die hij in de hand houdt.'Een inbreuk tegen deze verkeersregels is een overtreding van de 2de graad. Daarbij hoort een boete van 116 euro. Maar 1 Belg op 3 (35%) kent het exacte bedrag. 40% heeft totaal geen idee. 15% denkt dat de boete 174 euro bedraagt.

Elk jaar worden meer dan 100 000 boetes uitgeschreven voor het gebruik van de gsm achter het stuur. In de eerste 6 maanden van 2017 ging over exact 52 528 overtredingen, ofwel zo'n 290 boetes per dag.

Jaarlijks minstens 30 verkeersdoden door gsm-gebruik

De meest voorzichtige schattingen gaan ervan uit dat 5% van alle verkeersongevallen waarbij iemand gewond geraakt of sterft, te wijten zijn aan het gebruik van de mobiele telefoon achter het stuur. Dat zorgt dus jaarlijks voor minstens dertig doden en 2.500 gewonden in ons land. Hoewel de Belg zich overduidelijk stoort aan het gsm- gebruik in de wagen door andere bestuurders, blijft hij toch naar hartenlust bellen, sms-sen en mailen. De irritatie over gsm-gebruik in het verkeer zowel door automobilisten als door fietsers en voetgangers is opvallend groter in Vlaanderen dan in Brussel of Wallonië.