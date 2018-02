Ikea België lanceert eigen webshop

"De webshop vormt de digitale uitbreiding van de Ikea-woonwarenhuizen, die het hart van de klantenervaring blijven", zegt Catherine Bendayan, CEO van Ikea België.

Grotere bestellingen worden doorgaans vanuit het Ikea-distributiecentrum in Winterslag bij Genk per vrachtwagen geleverd door het Belgische VPD. Bestellingen met kleinere producten, zoals nachttafeltjes, kaarsen, lampen of kussens, worden verwerkt in het Ikea-distributiecentrum in Dortmund en geleverd via het distributienetwerk van PostNL.

De levertijd van een bestelling varieert per product tussen 2 en 6 dagen. De verzendkosten bedragen tussen 4,99 euro (voor bestellingen van minder dan 5 kg) en 229 euro (voor bestellingen van meer dan 500 kg), afhankelijk van het gewicht van de bestelling.

Ikea België zag de voorbije jaren het aantal bezoekers op de website "exponentieel" toenemen, tot meer dan 40 miljoen in 2017. De woonwarenhuizen trokken vorig jaar 15 miljoen bezoekers. Ikea is sinds 1984 in België actief en heeft 8 woonwarenhuizen: in Anderlecht, Aarlen, Gent, Hognoul, Wilrijk, Zaventem, Hasselt en Bergen. In België telt Ikea meer dan 4.300 medewerkers.

