Helft van de kinderen heeft eigen tablet

Kinderen krijgen al op erg jonge leeftijd een eigen toestel waarmee ze op het internet kunnen. Exact 53 procent van de kinderen onder 12 jaar geven bovendien aan een eigen gsm of smartphone te hebben. Een lichte stijging in vergelijking met de vorige bevraging in 2016. Maar vooral de sterke toename van de eigen tablet in die leeftijdsgroep valt op. In totaal geven 67 procent van de kinderen aan dat ze af en toe een tablet gebruiken.

Kinderen onder 12 jaar laten daarvoor massaal de computer links liggen: het gebruik van een eigen pc viel de voorbije 2 jaar terug van 69 tot 27 procent. De interesse voor televisie valt bij kinderen ook al jaren terug. Die trend komt ook in deze bevraging terug: waar 29 procent van de kinderen in 2016 nog aangaf naar een eigen televisietoestel te kijken, is dat in 2018 nog 21 procent. Precies 61 procent van de kinderen geeft wel aan televisie te kijken samen met de familie. Het zijn bij kinderen dus vooral mobiele toestellen, in het bijzonder tablets, die het overnemen van de klassieke apparaten.

YouTube erg populair

Drie kwart van de kinderen onder 12 jaar gebruiken de tablet om spelletjes te spelen en een even grote groep kijkt naar filmpjes. YouTube is op die leeftijd al erg populair: 82 procent van de kinderen gebruikt het, al dan niet op de eigen tablet. Exact 58 procent gebruikt zijn tablet om muziek af te spelen en 42 procent maakt er zijn huiswerk op. Daarnaast chat 37 procent van de kinderen met vrienden. Maar het gebruik van sociale media neemt wel sterk toe wanneer kinderen opgroeien: in de laatste graad van het lager onderwijs gebruikt 46 procent al WhatsApp, 44 procent Snapchat en 40 procent Instagram.

De onderzoekers stellen dat smartphones en digitale media al jaren ingeburgerd zijn bij de Vlaming. Maar het onderzoek bij kinderen leert dan weer dat die van hun ouders vaak weinig afspraken moeten naleven over het gebruik van de relatief jonge technologie. Ze raden ouders aan om interesse te tonen en mee te zijn met nieuwigheden. Zo wordt het gemakkelijker om afspraken te maken en grenzen af te bakenen wanneer kinderen het internet gaan verkennen.