Google en TestAankoop willen online veiligheid vergroten

We zijn bijna continu verbonden met het internet. Voor 61% * is internet essentieel voor het werk en bijna de helft van de internetgebruikers in België (49%) vindt dit essentieel in z'n privéleven. Wie zijn internetgebruik toch beperkt, doet dat in de eerste plaats om sociale redenen, voornamelijk om niet té veel tijd online te spenderen. Pas in de tweede plaats wordt het internet vermeden omwille van veiligheidsissues.

Negatieve ervaringen leiden tot onzekerheid

De internetgebruiker in België vindt online veiligheid belangrijk: 89% staat er bij stil. 65% beseft dat het steeds moeilijker wordt om zichzelf te beschermen. 37% had een negatieve ervaring, het merendeel door een virus. Dat geven surfers ook aan als ze gevraagd worden naar de voor hen grootste dreigingen online:

Virussen - 75%

Hackers - 74%

Identiteitsdiefstal - 68%

Persoonlijke gegevens die doorverkocht worden - 67%

Niet-beveiligde persoonlijke gegevens - 65%

Opgelicht worden - 64%

Phishing - 62%

Cybersimpel.be leert surfers hun online veiligheid te verbeteren

65% zegt weinig of niets af te weten van online veiligheid omdat het complex en te moeilijk te begrijpen is. Het goede nieuws is dat ze wel willen bijleren: 41% denkt meer te kunnen doen aan zijn online veiligheid maar weet niet wat of hoe en 31% heeft geen idee of hij voldoende doet. Ze beseffen dat een goede beveiliging van hun persoonsgegevens, logins en online profielen belangrijk is, maar weten niet hoe ze het moeten aanpakken.

De campagne Cybersimpel.be wil daar verandering in brengen door de internetgebruiker tips en advies te geven om zijn online veiligheid te verbeteren.

Alexander De Croo, vicepremier en minister van Digitale Agenda: "Om te kunnen groeien heeft de digitale economie vertrouwen en veiligheid nodig. Hiervoor volstaat het niet om enkel illegale praktijken aan te pakken. Ook online gebruikers moeten zelf goed de do's en don'ts kennen zodat ze zichzelf kunnen beschermen. Iedereen weet dat je in de fysieke wereld je voordeur beter op slot doet, maar hoe je dat in de online wereld doet, is voor veel mensen nog niet altijd duidelijk. De tool van Google en Test-Aankoop is een welkom initiatief waarmee je jezelf kan testen en een duidelijk overzicht krijgt van de basis beschermingsmaatregelen die je best neemt om veilig online te gaan."

Op een veilige manier genieten van de voordelen van het internet

Google ondersteunde gelijkaardige campagnes reeds in landen zoals Spanje en Italië, en nu ook in België. Thierry Geerts, Country Director voor Google in België, legt uit: "Het internet biedt vele kansen, op maatschappelijk, economisch en persoonlijk vlak. We vinden het belangrijk dat alle internetgebruikers deze kansen grijpen, op een veilige manier. Daarom steunt Google de campagne cybersimpel.be en moedigen we iedereen aan om te kijken hoe hij/zij zich kan beschermen en actie te ondernemen, om op een verantwoorde manier online te gaan."

Op Cybersimpel.be kunnen consumenten aan de hand van een test vaststellen over welke zes domeinen ze onvoldoende geïnformeerd zijn en waar ze dus mogelijk gevaar lopen. Ze krijgen ook meteen tips om hun veiligheid in dat domein te verbeteren:

Beveiliging van accounts: tips voor het kiezen van een sterk paswoord en 2-staps authenticatie. Hoe vermijd je bijvoorbeeld dat anderen toegang kunnen krijgen tot persoonlijke mails en (sociale media) profielen? Online transacties: tips om na te gaan of websites en webshops betrouwbaar zijn. Hoe koop en betaal je bijvoorbeeld veilig online en voorkom je fraude met betaalgegevens? Beveiliging van apparaten: hoe je telefoon beveiligen of onbruikbaar maken voor dieven? Hoe automatische back-ups instellen en antivirus software installeren? Kinderen: hoe behoed je kinderen voor ongeschikte inhouden stel je ouderlijk toezicht in op computers, laptops, tablets en smartphones? Hoe bescherm je de online privacy van kinderen? En hoe kan je voorkomen dat kinderen online ongewilde aankopen doen? Surfen op het net: word meester over je social media & privacy instellingen, en leer onveilige websites te vermijden. Internet -en netwerkverbindingen: hoe betrouwbaar zijn gratis wifi-netwerken en hoe je wifi-netwerk thuis beschermen?

De campagne wordt gesteund door Digital Belgium (http://www.digitalbelgium.be), Child Focus (http://www.childfocus.be), Centrum voor Cybersecurity België (http://www.ccb.belgium.be/nl), Europees Centrum voor de Consument (http://www.eccbelgium.be).

* Gfk-onderzoek bij 1009 internetgebruikers