Gelekte nieuwe versie Windows 10: de veranderingen op een rij

Alle hieronder opgesomde veranderingen blijken uit een gelekte versie. Ze kunnen dus nog veranderen voor de nieuwe versie daadwerkelijk uitkomt.

Veranderingen aan het Start-menu en Cortana

Het Start-menu bevat een mysterieus koffiekop-icoon. Wat dit gaat doen is nog niet duidelijk. Iets anders is dat men vanaf de volgende update zelf mappen kunt toevoegen aan het Start-menu. Ook zijn tegels door de gebruiker zelf te groeperen. Je klikt op een tegel en kunt hem dan verslepen. De tegel op een andere tegel slepen maakt een nieuwe groep tegels. Overigens is dit al mogelijk in de mobiele versie van Windows 10, maar ook desktopgebruikers kunnen hier nu naar uitzien.

Delen

Er is een nieuwe layout om in Windows Explorer te delen. Deze vervangt de oude layout dit sinds Windows 8 in gebruik was:

Instellingen

De instellingen zijn gewijzigd en de opties zijn logischer gegroepeerd. Er zijn geen nieuwe functies, maar bepaalde onderdelen uit de 'Systeem' groep zijn nu ondergebracht in de 'Apps' groep, zoals het verwijderen van apps.

Bij instellingen > systeem is het aanpassen van de beeldschermresolutie vereenvoudigd. Scalingfuncties zijn nu ondergebracht in een menu, in plaats van een slider.

Nieuw blauwlichtfilter

Aan de instellingen is ook een blauwlichtfilter toegevoegd, dat gebruikt kan worden om beeldschermen minder blauw licht te laten uitstralen. Met een schuif kan de kleurtemperatuur worden aangepast en er is de mogelijkheid om de kleurtemperatuur aan te passen afhankelijk van het tijdstip op de dag en de stand van de zon. Het blauwlichtfilter wordt toegevoegd aan het notificatiecentrum zodat het snel in- of uitgeschakeld kan worden.

Windows Defender

Er is ook een nieuwe versie van Windows Defender dashboard. De layout is veranderd en er is nu de optie om een 'snelle' of 'uitgebreide' virusscan uit te voeren. Ook is het nu mogelijk de virusscanner verder aan te passen aan de wensen van de gebruiker. Er zijn ook nieuwe diagnostische onderdelen die kunnen zien of er een probleem is met Windows Update, opslagruimte, de drivers van randapparatuur of de stroomtoevoer.

Tenslotte is er nog een Refresh Windows optie. Hiermee wordt Windows als het ware gereset: er wordt een schone nieuwe installatie van Windows gemaakt, waarbij alle apps van derde partijen worden verwijderd. Een soort noodmaatregel. Persoonlijke bestanden blijven wel bewaard.

Ook de Firewall is aan te passen. Je kunt inkomende netwerkverbindingen weigeren.

Microsoft Edge

In de nieuwe versie kunnen open tabbladen apart worden gegroepeerd. Alle open tabs van dat moment worden dan 'bewaard' voor later gebruik. Zo kun je weer een nieuwe set tabs openen. Alle tabs zijn nu ook bereikbaar via een nieuwe knop naast de "New tab" (+) knop.

Tot slot zijn de instellingen voor Favorieten verplaatst. Ze hebben niet meer een aparte categorie binnen de instellingen maar staan op de hoofdpagina van de instellingen.

Bron: Plusonline.nl - David de Wilde