Gedaan met de roamingkosten in Europa

'Roam like at home' is het nieuwe principe dat vanaf morgen geldt in alle Europese landen + Noorwegen, IJsland en Liechtenstein.

Wat betekent 'Roam like at home'?

Woon je in een EU-land, dan kan je voortaan volgens de EU-regels in elk ander EU-land jouw mobiele telefoon gebruiken zonder dat je daarvoor meer betaalt dan thuis: 'roam like at home'. Dit geldt voor bellen (naar vaste en mobiele toestellen), sms'en én surfen in een ander land.

Je betaalt dus precies evenveel als in eigen land. In de praktijk rekent je provider je verbruik dus gewoon aan volgens het binnenlandse tariefplan of de voorwaarden van de bundel die jij koos. Ga je over de limieten van een bundel (bel je bijvoorbeeld langer dan het aantal minuten dat in je bundel voorzien is) dan betaal je dezelfde meerprijs als in eigen land voor extra belminuten en extra sms'en.

Voor dataroaming, d.w.z. mobiel surfen in een ander EU-land tegen thuistarief, kunnen er wel regels en datalimieten gelden, afhankelijk van het contract dat je hebt met je mobiele provider. Jouw provider moet je duidelijk informeren over jouw datavolume. Ga je bij het mobiel surfen in een ander EU-land over dit volume heen, dan hoef je nooit een hoger tarief te betalen dan de maximale groothandelsprijs voor dataroaming: 7,70 euro per GB aan data in 2017 plus btw, en 6 euro per GB plus btw in 2018. Dit tarief zal na 2018 nog verder dalen.

Welke landen? De afschaffing van de roamingtarieven gelden voor alle landen van de EU-zone: Bulgarije

Cyprus (behalve het Turkse deel en de neutrale VN-zone),

Denemarken

Duitsland

Estland

Finland

Frankrijk (incl. Frans-Guyana, Guadeloupe, Réunion, Martinique, Mayotte, Sint-Maarten)

Griekenland

Hongarije

Ierland

Italië

Kroatië

Letland

Litouwen

Luxemburg

Malta

Nederland

Oostenrijk

Polen

Portugal (incl. Azoren & Madeira)

Roemenië

Slovenië

Slowakije

Spanje

Tsjechië

Verenigd Koninkrijk (incl. Gibraltar)

Zweden + Noorwegen + IJsland + San-Marino + Liechtenstein Landen waar de afschaffing van de roamingtarieven niet geldt Alle landen die niet in voorgaande lijst werden opgenomen. Dus dat betekent ook dat de roamingtarieven niet afgeschaft werden in dwergstaten als Andorra, Monaco en Vaticaanstad, maar ook niet in Jersey en in het voor heel wat skifanaten populaire Zwitserland. Houdt er rekening mee dat in deze landen kan roaming, en dan vooral dataroaming, behoorlijk duur zijn, dus controleer de tarieven van jouw provider voordat je erheen reist.

Redelijk gebruik

'Roam like at home' is bedoeld voor mensen die af en toe op reis gaan buiten het land waar ze wonenof waar ze een nauwe band mee hebben, bijvoorbeeld omdat ze er werken of studeren. Dus niet voor wie permanent in een ander EU-land zijn mobiele telefoon wil gebruiken. Zolang u thuis meer tijd doorbrengt dan in het buitenland, of zolang u uw mobiele telefoon meer thuis gebruikt dan in het buitenland, kunt u overal in de EU roamen tegen thuistarief. Dit wordt gezien als een "redelijk gebruik" van roamingdiensten.

Gebruikt u uw toestel wel permanent in het buitenland, dan kan uw provider u toch nog extra roamingkosten aanrekenen. Daarvoor gelden wel door Europa vastgelegde maximumbedragen.

Heel vaak in het buitenland

Om te controleren of jij je wel aan het beleid inzake redelijk gebruik houdt, heeft de provider het recht om jouw roamingverbruik te meten gedurende een periode van vier maanden. Ben je in die periode meer in andere EU-landen geweest dan thuis en heb je daar meer gebruik gemaakt van mobiele diensten dan thuis, dan kan jouw mobiele provider contact met je opnemen om uitleg te vragen. Je hebt 14 dagen de tijd om te reageren. Blijf je daarna meer in het buitenland dan thuis en blijf je meer dan thuis verbruiken, dan kan jouw provider je een toeslag aanrekenen op jouw roamingverbruik.

Die toeslag (exclusief btw) bedraagt maximaal:

3,2 cent per minuut voor een uitgaand gesprek;

1 cent per sms;

7,70 euro per GB aan data (maximum in 2017)

Het maximumtarief voor data zal vanaf 2018 elk jaar op 1 januari als volgt worden verlaagd: 6 euro, 4,50 euro, 3,50 euro, 3 euro tot 2,50 euro in 2022. Na 2019 kan het maximum worden herzien na de evaluatie van de groothandelsmarkt voor roaming, die dat jaar zal plaatsvinden.

Grenswerkers

Wie in het ene EU-land woont en werkt u in het andere, kan kiezen in welk land hij of zij een abonnement neemt en met een simkaart van dat land in beide landen roamen tegen het thuistarief. Het beleid inzake redelijk gebruik is ook hier van toepassing, maar iedere dag waarop je telefoon minstens eenmaal verbinding maakt met het een gsm-mast van het netwerk van je binnenlandse provider, telt mee als een dag waarop je thuis bent (zelfs als je die dag ook naar het buitenland gaat).

Bellen naar het buitenland

Van thuis naar een ander land bellen, ongeacht dat in de EU ligt of daarbuiten, is geen roaming, en de regels voor roamen tegen thuistarief gelden dus niet in dat geval. Let op: de kosten van zulke gesprekken zijn niet gereguleerd en kunnen dus flink oplopen.

Roaming aan boord van een schip of vliegtuig

Reis je per schip of vliegtuig binnen de EU dan kan je roamen tegen thuistarief zolang je verbonden bent met een gsm-mast aan land. Gaat het mobiele verkeer via een satellietsysteem, dan kan je niet meer roamen tegen thuistarief en zal je moeten betalen voor niet-gereguleerde roamingdiensten (waarvoor geen maximumprijzen gelden!).