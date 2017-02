De activity tracker waakt over je

Nog geen vijf jaar geleden verschenen de eerste activity trackers op de markt. Vandaag zijn ze één van de populairste, op het internet aangesloten objecten. Het bewijs van hun succes? Het groot aantal fabrikanten en het enorme aanbod aan modellen. Ze verschillen in stijl, in functies, in fysieke en technische kenmerken, in kleur en in prijs. Maar wat is een activity tracker eigenlijk? Een erg compact toestelletje, tjokvol technologie, dat meestal om de pols wordt gedragen en de hele dag lang je bewegingen registreert. Ander kenmerk: hij kan draadloos met je smartphone worden verbonden. Want dankzij de apps die fabrikanten hebben ontwikkeld krijg je elke dag een update van je meetgegevens op je telefoonscherm. Die lijken gelukkig in niets op het schoolrapport van vroeger: geen rode inkt, geen pijnlijke commentaren, niets negatieve opmerkingen. De activity tracker meet...