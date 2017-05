Beter filmen met je smartphone

De camera's op smartphones worden steeds beter. Hingen ze er op de eerste smart­phones een beetje bij als leuk extra, tegenwoordig is de beeldkwaliteit bij veel smartphonecamera's goed. Maar de reguliere videocamera's zijn nog altijd beter door het superieure beeld en geluid en de hoeveelheid instelopties. Toch is de eenvoud van de smartphonecamera juist voor veel mensen een pluspunt. Helaas zorgt dat gebruiksgemak niet automatisch voor betere video's. Maar deze 7 simpele filmtips wel!

1. Zuinig met opties

De instelmogelijkheden van de camera op een smartphone verschillen per producent en per camera-app. Standaard staan de opties voor de camera op automatisch. Dat werkt in de meeste omstandigheden goed genoeg. Pas daarom alleen een optie aan als het beeld er met de standaardinstelling niet goed uitziet. Verbetering is dan overigens niet altijd een zekerheid: soms zijn de omstandigheden gewoon niet optimaal. De belangrijkste instelling om op te letten, is dat de camera op video staat. Bijna iedereen neemt weleens per ongeluk een foto terwijl hij een video wilde maken.

2. Film horizontaal

Veel mensen houden bij het filmen hun smartphone verticaal: dus net zoals bij het bellen en internetten. Het is een logisch automatisme maar het komt de video niet ten goede; alsof je door een brievenbus kijkt. Alleen als je van plan bent om het filmpje later terug te kijken op een smartphone of tablet, is verticaal filmen soms geschikt. Zie je het op een beeldscherm of tv, dan is horizontaal filmen beter. Ook is de meeste actie in beeld gewoonlijk op het horizontale vlak te vinden en niet verticaal. Je vangt dus veel meer van de omgeving met horizontaal filmen.

3. Vingers uit beeld

Er zijn maar weinig mensen die een video of foto met hun mobiel hebben gemaakt en niet ooit een extreme close-up van een vinger hebben meegenomen. De camera bij een smartphone zit vrij dicht tegen de rand, dus het is makkelijk onbedoeld een vinger in beeld te krijgen. Hou daarom de mobiel met beide handen vast rondom de randen, alsof je door een verrekijker tuurt. Dat voorkomt ongewenste vingerclose-ups.

4. Film stabiel

Bij filmen met een smartphone vergeten veel mensen dat je trillingen en schokken terugziet in de video. Dat is hooguit acceptabel bij een heftige actiefilm. Wil je niet dat videokijkers misselijk worden, hou je mobiel tijdens het filmen dan zo stabiel mogelijk. Hoe? De eerdergenoemde verre­kijkergrip is een goed begin. Zorg er ook voor dat je stevig staat; je bent zelf het statief van je mobiele camera. Ga als het even kan niet lopen tijdens het filmen, want dat levert bijna ­altijd schommelende beelden op. Stokstijf stil blijven staan bij het ­maken van de video is niet nodig. Het is prima om tijdens het filmen een pan (van links naar rechts of ­omgekeerd) of tilt te maken (van ­onder naar boven of omgekeerd). Zo'n beweging kan veel toevoegen aan een video, bijvoorbeeld wanneer je een landschap in beeld brengt. Zorg ervoor dat de camerabeweging gelijkmatig en niet te snel is.

Ook met een smartphonestatief film je stabiel. Er zijn inmiddels aardig wat modellen te koop. De meeste zijn kleine tafelstatieven waarmee je een smartphone als webcam gebruikt. Maar er zijn ook driepootstatieven of tripods voor op de grond. Wil je ­(bewegende) actiebeelden filmen, dan kun je een speciale selfiestick met demper gebruiken, zodat de ­video zonder schokken wordt opgenomen. Met een zogenoemde mount is het ook mogelijk een smartphone op ­bijvoorbeeld een skihelm te zetten als actioncam. Deze statieven en houders zijn te koop bij foto- en ­elektronicawinkels.

5. Zuinig met zoom

Een veelgemaakte misser bij filmen door amateurs is het over­matige gebruik van de zoomoptie. Het lijkt misschien leuk tijdens het filmen om regelmatig in- en uit te zoomen, maar het levert voor de kijkers een heel onrustig beeld op. Alsof je zit te kijken naar een goedkope kungfufilm uit de jaren zeventig. Bij zoomen op een mobiel wordt geen optische zoom gebruikt. Er zit tenslotte geen zoomlens op met die mogelijkheid. Alles gaat dus met een digitale zoom en inzoomen vermindert snel de beeldkwaliteit. Kies dus, voordat je op de opname­knop drukt, al meteen de juiste beeld­uitsnede. Als je toch wilt ­zoomen, doe dat dan maximaal één keer in een opname.

6. Check het licht

Net als bij een gewone videocamera is genoeg licht bij het filmen met een mobiel belangrijk. Bij te ­weinig licht is al snel niet meer te zien wat er op de video staat. Maak daarom eerst een korte testopname om te kijken of de belichting ­voldoende is. Een belangrijke verstoorder van een mooie video is tegenlicht. Het lijkt mooi om een video voor het silhouet­effect tegen de zon in te schieten. Maar zo'n shot geeft vaak ongewenste effecten, zoals flitsen en verkleuringen in de video.

7. Film meer dan nodig

Ben je van plan een langere film te maken, denk dan van tevoren na over de beelden die erin moeten komen. Bijvoorbeeld bij een vakantiefilm: shots van het vertrek van huis, de reis onderweg, de aankomst bij het hotel. Voor een langere film met meerdere scènes is het belangrijk meer te schieten dan strikt noodzakelijk. Dat voorkomt problemen bij het monteren van de beelden. Maak dus gerust verschillende opnamen voor een scène en film altijd een paar seconden langer door. Schiet ook wat tussenshots, bijvoorbeeld een close-up van een voorwerp of een totaalshot van de omgeving. Die beelden komen goed van pas voor een overgang in de video.

Video's bewerken

Om van meerdere video's een film te maken is een videobewerkingsapp nodig. Gelukkig is er genoeg keuze uit al dan niet gratis ­software.

Magisto is een makkelijke app, die automatisch met een paar schermtikken een film maakt van videobeelden, compleet met geluid, muziek en overgangen.

Cute Cut is ingewikkelder te bedienen, maar hiermee hou je wel het montageproces zelf in de hand. Deze app werkt met drag-and-drop (slepen en loslaten). Voor kenners van het programma Pinnacle Studio op de pc: Cute Cut werkt net als dit programma met editen op verschillende sporen. Verder kun je foto's, geluid, effecten en overgangen toevoegen. Daarnaast is het mogelijk de afspeelsnelheid aan te passen en videobeelden te roteren. Zorg er bij het monteren voor dat de scènes en de totale film niet te lang worden. Bij een film waar geen einde aan lijkt te komen, zullen kijkers snel afhaken. Wissel scènes regelmatig af en gebruik tussenshots of overgangen waar nodig: de laatste met mate. Voor een prettig ritme helpt het om de scènes op een leuke achtergrondsong te monteren.

Bron: Plusonline.nl - Alex Wit