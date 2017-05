Belgische banken en telecomoperatoren lanceren één digitale identiteit

Eén digitale identiteit, die de kaartlezers en de vele wachtwoorden op het internet vervangt? Met de mobiele app itsme® is het mogelijk. Dankzij deze app kan elke Belg online ondubbelzinnig zijn identiteit bewijzen, of hij nu een betaling in een webshop doet of online een officieel document ondertekent.