5 vragen over DAB+-radio

1. Wat is DAB+?

DAB staat voor Digital Audio Broadcasting en is een Europees systeem dat een digitaal radio-signaal mogelijk maakt en staat daarom ook bekend als Digital Radio. Zo heb je altijd en overal de beschikking over meer radiozenders dan bij FM mogelijk is en met een ruisvrije ontvangst. Bovendien ontvang je met een digitale radio extra informatie over de muziek die je luistert, maar ook sport-uitslagen en filemeldingen...

DAB+ - dat bestaat sinds 007 - is een verbeterde versie van DAB, dat als Europees systeem reeds bestaat sinds 1993.

2. Is DAB+ dan hetzelfde als internetradio?

Neen, heel veel zenders kan je inderdaad beluisteren via het internet op smartphones, tablets en computers, hetzij op de website van de zender, hetzij via apps of via streamingdiensten die bepaalde radiozenders aanbieden. Via uw digitaal tv-abonnement kan u ook via uw televisietoestel radiozenders beluisteren via het internet.

Aan radio beluisteren via het internet zit echter steeds een kost verbonden: de kost die u betaalt voor de datatransmissie aan uw internetprovider (mobiel of vast) of de abonnementskost voor uw digitale televisie. Via het internet bent u niet zeker dat u in alle omstandigheden kunt luisteren. Mobiel internet heeft nog onvoldoende capaciteit om op elk moment alle radiostreams in ons land aan alle luisteraars door te geven.

DAB+ zendt gratis uit via de ether (m.a.w. door de lucht). Met DAB+ heb je wel een stabiel signaal.

3. Wat zijn de voordelen van DAB+ ten opzichte van FM?

Je zal je favoriete radiozender op termijn kunnen ontvangen tot in de verste uithoeken van het land, op plaatsen waar dat vroeger niet het geval was en dat zonder je toestel telkens op een andere frequentie te moeten afstemmen . De dekking wordt in verschillende fases uitgebreid. Momenteel heeft Vlaanderen 5 zenders, tegen april zouden dat er in principe 10 moeten zijn en tegen september 2018 een 20-tal die zowat heel Vlaanderen moeten dekken, zowel mobiel als binnenshuis. In Franstalig België worden voorbereidingen getroffen om DAB+ in 2018 breed uit te rollen.

In Franstalig België worden voorbereidingen getroffen om DAB+ in 2018 breed uit te rollen. DAB+ is veel minder storingsgevoelig dan FM, het geluid is ruisvrij en helderder.

DAB+ is gratis.

Het zoeken gebeurt op naam van de zender, je hoeft dus geen frequenties te kennen.

Uitzendingen via DAB+ zijn rechtstreeks downloadbaar. Je kan je favoriete muziek dus rechtstreeks opslaan in het geheugen.

Een bijkomend voordeel is dat de radiozenders ook andere informatie kunnen meesturen naar jouw radio (nieuws, weerbericht, verkeersinformatie, sportuitslagen, artiesteninformatie, ...).

Via DAB+ kunnen er in de toekomst gemakkelijk nog meer radiozenders bijkomen.

En tot slot is DAB+ milieubewust. De zenders verbruikt 80 % minder energie dan analoge zendmasten.

4. Wat heb je nodig om radio te luisteren via DAB+?

Om DAB+ te kunnen ontvangen heb je een radiotoestel nodig die het DAB+-signaal kan ontvangen. Maar daarin bestaat intussen een zeer ruim aanbod: van wekkerradio's , over walkmans, autoradio's tot draagbare radio's en HiFi-toestellen. Digitale ontvangers zijn te koop in de zowat alle audiowinkels en diverse webshops. Let bij de aankoop dat het DAB+-logo op de verpakking staat.

Door het grote aanbod in modellen, verschillen ook de prijzen behoorlijk, van ? 30 tot enkele honderden euro's. De meeste DAB+-radio's kunnen ook FM ontvangen.

5. Welke zenders kan je ontvangen met DAB+?

De VRT-zenders (Radio 1, Radio 2, Klara, Studio Brussel, MNM) en de extra digitale kanalen MNM Hits, Klara Continuo en VRT NWS kan u voortaan ook beluisteren via DAB+.

De commerciële zenders Q Music en JOE zitten ook al op DAB+, Nostalgie zal ten laatste vanaf 1 september 2018 op DAB+ uitzenden.

Andere radiostations die uitzenden op DAB+ zijn clubfm, Familiy Radio, Topradio, VBRO radio, Radio Maria en BBC World Service.

De RTBF geeft Classic 21 en Musiq 3 ook door op DAB+. Daarnaast heeft de RTBF in juni 2017 het DAB+ only station TARMAC gelanceerd.

De netwerken van de openbare omroep en van de commerciële zenders zijn niet dezelfde. Het kan dus voorlopig zijn dat je op bepaalde plaatsen de ene wel en de andere niet kan ontvangen.

Meer info: www.digitalradio.vlaanderen/